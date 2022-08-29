鄭海泉逝世｜李家超讚揚多領域貢獻　陳茂波：待人親切、後輩榜樣

滙豐前亞太區主席鄭海泉昨晚（8月28日）病逝，終年74歲，據了解他患有鼻咽癌。鄭海泉生前除是滙豐行行首位華人「大班」，更曾任兩局議員。行政長官李家超、財政司司長陳茂波及財經事務及庫務局局長許正宇今日均有發文表示哀悼。



李家超：推動本港銀行業穩健發展

李家超表示：「鄭海泉是傑出銀行家，多年來推動本港銀行業穩健發展，備受業界敬重。」他指鄭海泉致力貢獻社會，曾參與不同政府法定及諮詢委員會的工作，並積極參與公益事務，對香港的文化體育、保護文物以及社會服務等多個領域，貢獻良多。

陳茂波：他是後輩的榜樣

陳茂波以「海泉兄」尊稱鄭海泉，指鄭海泉是其於中文大學的學長，認為鄭海泉待人親切，對服務社會充滿熱誠和承擔：「是後輩的榜樣。」他表示對於鄭海泉離世深感婉惜和不捨。

陳茂波讚揚，鄭海泉投身社會後表現出色，成為傑出的銀行家，竭誠服務社會，回歸前先後出任行政局和立法局議員，回歸後亦出任多項公職。陳茂波坦言：「我跟他曾一起在中大校友會服務，亦有機會在不同領域合作，他對母校的熱愛、對年青人的關顧、對家國的情懷，讓人敬佩。我深切懷念他，並謹此對他的家人致以最深切的慰問。」

許正宇：業界典範、服務社會不遺餘力

許正宇讚揚鄭海泉憑自身努力，成為傑出的銀行家，對本港整體金融市場作出寶貴貢獻。另外，他指鄭海泉服務業界和社會也不遺餘力，曾擔任強積金諮詢委員會和證券及期貨事務監察委員會程序覆檢委員會主席，同時更熱心支持本港教育，曾服務多間高等教育院校的校董會。許正宇坦言：「鄭博士是我等業界後輩的典範。」