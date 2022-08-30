「一帶一路論壇」明起會展舉行　國務院副總理韓正將視像發言

第七屆「一帶一路高峰論壇」明起（30日）一連兩日在灣仔會展舉行，身兼中央港澳工作領導小組組長的國務院副總理韓正，將發表視像開幕主旨演講，是繼論壇2016年首屆舉辦後，再有重量級國家領導人出席。首屆論壇由時任全國人大常委會委員長、中央港澳工作小組組長張德江親自來港出席，其時正值立法會選舉前夕，張破天荒與4名泛民在內的立法會議員會面。

韓正2018年接掌港澳事務，在國家主席習近平今年「七一」訪港時未見隨行。建制消息預料，韓正今次將進一步闡述習近平「七一」講話的精神，令香港發展方向將更為具體及清晰。



「一帶一路論壇」由特區政府及貿發局合辦，旨在推動「一帶一路」沿綫國家及地區合作，2016年首次舉行，張德江親自來港出席，提到香港具有開放合作及專業服務等優勢、參與「一帶一路」大有可為。之後幾屆出席開幕的京官主要來自國家發改委、國務院國有資産監督管理委員會、以及商務部，全國政協副主席高雲龍則出席過兩屆。

根據議程，特首李家超致開幕辭後，由韓正發表開幕主旨演講，特別致辭的包括商務部部長王文濤、國務院國資委及國家發改委官員。

柬埔寨官員將出席論壇發表演講

值得注意的是，近來港人遭誘騙到東南亞禁錮受到關注，論壇開幕後首個環節「政策對話環節：推動多邊伙伴合作」，由財政司副司長黃偉綸主持，其中一個演講嘉賓是柬埔寨公共工程與運輸部國務秘書林斯丹尼。