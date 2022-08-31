韓正：香港須加強專業服務　鞏固在國際分工中的競爭力

「一帶一路高峰論壇」今日（31日）開幕，特首李家超早上致開幕辭，而國務院副總理韓正則會透過視像發表主旨演講，國家商務部長王文濤亦會發表特別致辭。

論壇有多個環節，包括政策業話環節、主論壇及專題分組論壇，圍繞推動多邊合作、發展「一帶一路」與粵港澳大灣區、綠色金融等領域。《香港01》將直播及持續更新重點內容。



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【09:15】韓正表示，香港是共建一帶一路的積極參與者、貢獻者和受益者，在助力「一帶一路」上發揮了重要作用，工作值得肯定。他引述國家主席習近平在七一上發表重要講話，提及香港由亂及治、由治及興，將長期堅持一國兩針方針，全力支持香港參與一帶一路建設。

他稱，香港具有背靠祖國，聯通世界的優勢，中央支持香港維持國際金融，航運及貿易中心地位，做強專業服務，打造「一帶一路」綜合服務平台，並支持香港保持普通法制度，發展高價值服務業，為一帶一路提供法律、金融等專業服務，鞏固在國際分工中的競爭力。

韓正提到，希望香港深化與內地合作，支持香港繼續深入對接，共建「一帶一路」倡議。他指，「一帶一路」倡議9年來的成功實踐，充分證明這是一條合作共贏、共同發展之路，中國將以高標准、可持續、惠民生為目標，鞏固互聯互通合作基礎，堅定不移推進一帶一路高質量發展。

國務院副總理韓正。

【09:00】特首李家超致開幕辭時表示，感謝中央對香港一直以來的支持，如同國家主席習近平於七一發表講話時所指，香港與國際接軌，支持本港繼續與各國緊密合作，讓我們可以繼續說好香港故事。李家超表示，今年「一帶一路高峰論壇」適逢是香港回歸第25周年，相信是次活動除了可吸引更多人留意香港外，更認為這是香港由亂到治的見證，指香港有看見未來的潛力。

李家超表示：「中國於過去30年發展迅速，市場和經濟發展得以擴張，國際經濟已轉移去亞洲」，強調一帶一路有助加強國家之間的合作交流，如文化、經貿和教育等方面。李家超強調，香港在一國兩制下，是作為中國對外推廣的重要出口，指香港需保留自己的長處同獨特優勢，同時加強在大灣區發展的角色。他又指，保護主義的抬頭，提醒大家區域合作的重要。