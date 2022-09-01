直播｜李家超：粵方支持逆向隔離　河套區試點　隔離後閉環返內地

特首李家超原定一連兩天訪問廣東，但臨時改為視像形式，今日（1日）與廣東省、廣州市及深圳市領導舉行網上會議。據了解，有關視像會面討論了回內地人士在港「逆向隔離」的安排。

李家超下午2時30分舉行記者會，他表示今早與廣東領導視像會面，雙方就粵港、穗港等合作交換意見。他指會議達到多項成果，雙方同意設立13個粵港合作專班，包括北部都會區、商貿、青年、航運等範疇。

他又指，粵方支持「逆向隔離」建議，雙方將設立專班推進落實，強調一定需要符合內地標準，目前河套區作試點，隔離後可閉環進入內地，以符合內地「7+3」要求。他希望盡快做，「我係一個好心急的人」。



【14:40】政務司長陳國基表示，會要求保安局長、醫衞局長參與工作，商討細節，一有消息會盡快公布。

設立13個粵港合作專班 推進北都會、青年創業等

【14:38】李家超指，今日與廣東省多名領導，由廣東省委書記帶領，另包括省長、深圳市委書記等人；港方包括政務司司長、財政司司長、5位局長、1位常秘，雙方就深化粵港穗港深港合作、大灣區發展等交換意見。

他指會議內容充實，達到多項成果，其一是在粵港合作機制上，雙方同意再強化設立13個粵港合作專班，包括北部都會區、南沙方案、青年創業就業實習等，港方各專班由專責司局長牽頭，會盡快與內地展開對接。

政務司司長陳國基負責專班工作，推進「逆向隔離」。（資料圖片）

設專班推進「逆向隔離」 港方由政務司長負責

此外，港方在會上提出「逆向隔離」建議，即赴內地人員先在港隔離，再閉環前往深圳，粵深方而都表示支持，專班會與有關政府共同商議細節，按程序報批實施，港方專班由政務司司長負責。

另外的內容包括進一步加強穗港合作、深港合作的19個專班、前海服務業、金融開放創新等。他透露，政府與前海管理局有共識，短期內會聯合發布18項新措施。