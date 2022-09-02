張宇人稱中大校董會應改革　提出校長聘任需四份三校外委員同意

自由黨主席、中文大學校董張宇人指，中大校董會改革嚴重落後，稱早前校長段崇智續聘事件是「曝露企業管治危機的風波」，提出校長及副校長聘任要與其他大學一樣，需要得到校董會四份之三校外委員同意。



張宇人認為，其餘7間大學在2003年已經改組校董會，中大是「嚴重落後」。（資料圖片/張浩維攝）

曾提出三份之二校董為校外人士

張宇人在報刊撰文，指中大管理層過去提出改革校董會，2016年政府接納方案並交立法會討論。當時方案建議，校董會由原來的校內與校外人士各佔一半，改變為三份之二是校外人士，餘下三份之一是校內人士。至於兩個學生代表名額，就以本科生和研究生各一來分配。

不過，學生代表對該草案內容提出異議，而學校管理層亦擔心校董會有三份之二成員是校外人士，會令學校失去自主權，最終政府收回。

中大。（資料圖片）

稱行政與計畫劃委員會有私相授受之嫌

他又指，現時中大校董會轄下行政與計畫委員會由校長、副校長主導，約30名委員來自校內管理層，全權受理人事任命等重大事項，除了校長和副校長，其他校董無法知悉委員會作過甚麼「貢獻」，又稱「這個由校長擔任主席的委員會又可通過包括正、副校長職位的人事聘任，極有私相授受之嫌」。

張宇人認為，其餘7間大學在2003年已經改組校董會，中大是「嚴重落後」。又認為要提升校董會管治，校長和副校長聘任就需要得到校董會四份之三校外委員通過。

張宇人指，稍後將提交私人草案，提出改革中大校董會。