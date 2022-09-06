與盧寵茂分歧？李家超稱一貫團結　經愉快討論、決定好都一致執行

行政會議今日（6日）復會，是自7月12日休會、事隔8周後再次召開正式會議，特首李家超接慣例在會議前見記者。近日疫情升溫，《彭博》報道李家超希望在11月取消針對海外入境的酒店隔離要求，其中一個阻力來自醫務衞生局局長盧寵茂。李家超今早回應報道，指政府班子一貫團結，形容內部討論愉快及良好，強調決定好的事情都會一致推行。



「逆隔離」重點傾檢測標準、閉環過關

【10:05】有記者問到，政府與深圳商討「逆向隔離」的進展，以及會否強制市民打針。李家超說，正與向內地商討「逆向隔離」安排，政府已制定需要積極討論的議題，包括核酸檢測標準、如何以閉環方式將隔離人士送上內地，毋須再經過「7+3」檢疫，以及人手配置等。他稱，有關做法是「第一次做」，是全新概念，有不同問題需要克服，內地有疫情管控需要，香港每日確診數目也過萬宗，需要時間探討。

谷針手法不變：打針者復常 不打針者不便

李家超指，目前希望令市民明白疫苗的重要性，讓市民明白接種疫苗後生活不但可以回復正常，而且方便，無打疫苗的則沒有這種方便，稱這是推動疫苗接種的一貫做法，政府仍未滿意接種率，但正逐步進步。

對於有醫生濫發免接種疫苗證明，李家超說，行使及發放虛假文書，最高可判處14年監禁，呼籲大家不要以身試法，又指如有醫務人員涉嫌失德，會通知醫務委員會嚴肅跟進。

放寬入境檢疫至「0+7」？循五大原則考慮

【10:00】提到於11月會否再次放寬檢疫政策至「0+7」，即0天酒店隔離，7天家居隔離，李家超表示，在遵守防疫五大原則下，任何可平衡社會活動及經濟發展的可能措施都會考慮。不過，他多次強調，政府首要目標為保護幼童，他說：「喺一個家庭入面，失去咗一個生命，呢件事係好傷心同可恨的。」他多次強調，已有多位專家同意接種疫苗能有效為市民帶來最大的保護，他最後更以「ASAP」呼籲市民盡快打針。

【09:54】被問到連日來單日確診宗數超過1萬宗，檢疫日數減至「0+7」的政策是否會擱置。李家超指，防疫政策按實際情況和數據決定，特區政府防疫有五大原則，包括是不躺平，控制確診數字；減重症和死亡；保護高風險人士；以精準方式識別不同人士的風險；以及平衡防疫風險和經濟需要。

他稱，保護高風險人士最重要的是接種疫苗，希望大家盡快打針，最好打三針。他說，防疫措施與過去政府有不同，也是基於5大原則作出改動，強調政府團隊團結，溝通愉快，決定好的事會一致性推行，希望以最少代價達到最大效果。

李家超行會前見記者。（張浩維攝）

與盧寵茂分歧？李稱一貫團結：決定好就一致執行

【09:45】特首李家超在行會前會面傳媒，他對於上星期深水埗男童受虐至死表示關注及難過。他認為這反映政府盡快立法懷疑兒童被虐強制舉報機制，他透露勞福局已同意立法，並將與業界討論諮詢。他指處理虐兒事件，需要跨專業及部門處理，期望可透過適當的培訓處理。

另外，他提到本港確診每日平均達一萬宗，指這會為高風險人士帶來生命危險，同時加重公營醫療系統負擔。他直言：「我哋唔好等啦，會後悔莫及。」為防止社區疫情傳播，他指會加強執法，例如警方於上星期拘捕4個人，在「紅碼」期間外出、有7人違反疫苗通行證，他強調政府必會依法檢控。