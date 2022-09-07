安達臣道冧天秤｜潘焯鴻：相片所見基座斷裂　料承建商精進須負責

秀茂坪安達臣道地盤發生嚴重工業意外，一個天秤懷疑操作期間突然倒塌，擊中地盤內多個用作辦公的貨櫃，壓向多名工人，造成至少兩死六傷。「中科監察」主席潘焯鴻表示，從相片可見，天秤主體結構完整，但天秤底部、用作固定天秤的紅色工字鐵斷裂，明顯脫離原來位置，相信是地基出現問題。

潘焯鴻稱，安達臣道地盤工程總承建商為興聯集團轄下精進建築，天秤分判商是永茂，一般地基設計和建造由總承建商負責，如果不是天秤承重出問題，分判商不會負責。



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地基設計有問題 或超重警報失效

潘焯鴻指出，設計地基時需要考慮天秤的高度和跨度，今次事故有可能是設計上出現問題，如此高度和跨度的天秤，一般公司會做一個最少「6米x6米x4米」的臨時混凝土地基，並將藍色天秤第一段埋藏在混凝土地基，利用地基重量抵銷天秤運作造成的拉力，如果用這個方法，理論上不會出現紅色工字鐵脫落的情況。

他提到，另一種可能是天秤負重超出負荷，但在超重的情況下，天秤內會響鐘，要調查是否有警鐘失效、或有人關掉警報。若警鐘失效，天秤分判商則有可能需要負責。他強調，不論分判商有否錯失，精進建築作為總承建商也需要為事故負責任。