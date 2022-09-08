駱惠寧稱港匯聚世界人才　應融入國家順應世界：中央重視香港發展

貿發局聯同七大商會今（8日）主辦的「一帶一路」座談會，中聯辦主任駱惠寧指，香港國際聯繫暢通便捷，本地工商界匯聚世界各地商業英才，素來有敏銳的市場判斷力、執行力及行動力。中國正加快構建新發展格局，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放，希望香港主動融入國家發展大局，同時主動順應世界經濟發展潮流。中聯辦將進一步加強與各界溝通，包括工商界，積極做好聯絡服務工作。



駱惠寧。（梁鵬威攝）

讚工商界匯聚世界英才 判斷力、執行力敏銳

駱惠寧表示，中央一直高度重視香港發展，回歸以來出台了大量支持政策，有利及促進了香港經濟穩定繁榮。今年七月一日以來，中央有關部門和地方政府都認真落實習近平重要講話精神，新推出一批支持香港發展的重要政策，人行與香港開展「互換通」合作，商務部支持香港盡早加入RCEP等，相信將帶來重大利好，令香港發展得更好。

他留意到過去一段時間，香港社會各界都認真領悟「習講話」精神，工商界正在謀劃新發展新布局。駱惠寧說，香港正走向「由治及興」新階段，《港區國安法》出台後，重回正軌、大局穩定，一流的營商環境得以鞏固及提升，未來充滿重大歷史機遇及許多有利條件，發展前景十分光明。而世界變局加快演進，中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程，中國加快對外開放、走向高質發展。

駱惠寧指，未來五年是香港開創新局面、實現新發展的關鍵期，相信香港工商界將主動把握發展方向，主動融入國家發展大局，主動順應世界經濟發展潮流，緊密對接「十四五」規劃，全面參與大灣區建設，培育新發展動力，促進經濟全球化發展。