陳朗昇被捕︱記協指控有警員粗暴對待　令人質疑藉截查刁難採訪

記協主席、網媒港聞主任陳朗昇，昨早（7日）在採訪現場附近遇警截查，其後被指「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」遭到拘捕。記協發聲明講述拘捕過程，對陳遭遇粗暴對待深表遺憾並譴責，強調陳當時正配合警方行動卻遭受無理對待及拘捕，令人質疑警方藉一般日常截查刁難傳媒工作者，損害採訪權利，妨礙公眾了解將進行的直播及採訪報道，打壓新聞自由。

《香港01》正向警方查詢，暫未獲回覆。



記協：陳準備出示身份證 卻遭另一便衣呼喝

記協表示，截查陳朗昇的是兩名便衣警員，陳準備向其中一人出示身份證時，另一便衣突然上前呼喝要求合作。陳要求該便衣出示委任證，但只能看到男子姓譚，遂向該警員確認身份及部門，對方卻發出警告，不足數分鐘便將陳鎖上手銬及拘捕。聲明指，陳被帶走期間，被譚姓警員大力握緊及扭動手銬，導致手部出現疼痛及瘀痕，該警員更以粗言穢語指罵。

記協指，陳朗昇被帶返警署時一直無法得知被捕原因，質疑警方有意隱瞞相關資訊，損害被捕人權益，也打擊新聞工作者及市民知情權。聲明指譚姓警員的粗暴行為損害警隊名聲，加深警隊與傳媒、以至社會大眾的矛盾，促請警方盡快公開交代案件，並履行承諾，確保新聞工作者的採訪權利及新聞自由在《基本法》下獲充份保障。