陳茂波眾官賀中秋　梁家傑貼詩撫今追昔　黃碧雲：太陽存月亮在

今日（10日）農曆八月十五中秋節，本身是潮州人的財政司司長陳茂波，上載與同事分享潮州月餅的照片，祝網民人月兩圓！保安局局長鄧炳強、及文體旅局楊潤雄則分享綵燈及燈籠；民青局麥美娟發文賀中秋，提及致命工業意外，呼籲大家珍惜眼前人。

泛民前立法會議員、公民黨主席梁家傑提早在迎月夜，分享唐代詩人白居易被貶官時寫下的《八月十五日夜湓亭望月》，該詩感慨物是人非。前會計界議員梁繼昌亦發文，感慨「團圓是否在今世已是太奢侈的想法？」他祝網民平安、喜樂、健康。



麥美娟籲珍惜眼前人

陳茂波在社交網站發文，指中秋節是自己最喜歡的傳統節日之一，經歷炎夏、迎來秋涼，中秋節總伴隨著一份清爽的感覺，還有傳統燈籠、月餅，盛載著滿滿人情味和感情記憶。楊潤雄則上載短片介紹維園綵燈會，呼籲市民出外慶祝之餘要做足防疫措施，又親自到香港九龍潮州公會，與市民一齊製造潮州月餅，之後會將月餅送贈予基層家庭，祝市民人月兩團圓。

麥美娟則呼籲市民，更加珍惜與家人相聚慶祝的時間，記掛其他需要關懷的人。自由黨前立法會議員鍾國斌，上載以「街坊」造型與大型月球裝置的合照，寫道「人月圓碌碌，祝大家中秋節快樂！」

余德寶：無論在籠裏還是自由 齊賞齊樂

因民主派初選案、正被還押的民主黨尹兆堅，在個人專頁發帖，指「簡單祝願」大家中秋節平安。該黨黃碧雲也祝福網民中秋節平安快樂健康，並節錄《詩篇》互勉：「太陽還存，月亮猶在，人要敬畏你，直到萬代！」

梁家傑貼出白居易詩作，「西北望鄉何處是......今夜清光似往年」，又上載在港大拍攝的月亮，寫道「但願人長久，千里共嬋娟」。已經退出公民黨的余德寶則帖文指，「無論你身處在何方，無論在籠裏還是自由，同一個月亮，齊賞齊樂」。