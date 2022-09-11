中秋｜梁宏正偕年青家庭整蛋糕　鄧家彪訪觀塘基層市民送月餅

不少政界人士趁中秋節落區送暖，工聯會立法會議員鄧家彪上門探訪獨居體弱長者和基層學生，為行動不便的長者送上糧食、日用品和月餅等物資，了解他們在疫情下面對的生活困難。



鄧家彪探觀塘基層市民

鄧家彪前日（9日）出席由香港廣東各級政協委員聯誼會、工聯會康寧翠屏中心以及鄧家彪立法會議員辦事處聯合舉辦「觀月團圓 中秋愛心顯關懷」活動。

鄧家彪等人為深入了解基層家庭的生活，和為其送上節日祝福，他們除了向觀塘區的基層學生和長者送上愛心月餅外，更組織義工探訪行動不便長者，為他們送上糧食、日用品和月餅等物資。

探訪期間，有長者表示擔心感染新冠病毒，加上今年天氣又特別炎熱，因此經常留在家中。大灣區扶輪社創社社長鍾瑞珍與洪錦鉉聽聞後，隨即送出納米抗病毒空氣濾網，並聯同鄧家彪議員一起，即場協助長者安裝，期盼給予長者一個安全、舒適的居家環境，同時藉著中秋共顯關懷。

梁宏正今日（11日）聯同香港青年動力協會會長郭偉强﹑香港單親協會總幹事余秀珠女士以及香港青年動力協會副會長﹑全國青聯港區委員李貞儀等，出席由香港青年動力協會舉辦的活動。

活動期間，梁宏正和郭偉强穿上圍裙，與參加者一同親手製作蛋糕甜點。梁宏正致辭時表示，新一屆特區政府十分重視青年發展，致力協助青少年朋友全方位發展。

郭偉强提到，早前青動協助一批內地港生順利過境回內地升學，這有賴眾多單位的協調，他認為教育制度是培育青年人材的重要一環，亦直接對香港未來發展構成重要影響，期望政府在加深青年對香港﹑對國家的認識的範疇上多下功夫。