職安修例闖立會　郭偉强：現時罰款偏低　僱主或當作家常便飯

立法會現正審議修訂職安健法例，重點內容包括讓勞工處以「可公訴罪行」形式檢控違例僱主，最高罰款由50萬元提升至1,000萬元。工聯會立法會議員郭偉强今早在港台節目上提到，條例二十多年沒有更新，現時罰則過輕，隨時罰款與加強安全措施的成本只是「打個和」，導致僱主無足夠動力改善工作場所安全。



個案罰款被指偏低 邵家輝：責任是否一定全在僱主？

郭偉强指出，同意單靠加強罰則不可能解決所有問題，需要多管齊下，而他認為工友的性命非常寶貴，如果職安做得不好，家長一定不會讓子女入行做建築等高危行業。他提到，過去一些有關職安的嚴重事故，僱主最終被罰款數字太低，可能只是寥寥數萬元，「都冇誘因去加大投入資源做職安，可能會出現個情況，佢會覺得發生意外、被人罰都係家常便飯，或者罰款同（加強職安的資源）成本已經打咗個和。」

對於將簡易程序起訴的檢控時限由拳年加長至一年，郭偉强指向勞工處了解過，改動的原意不是為了拖長程序，而是如涉及一些較為複雜的事故，半年時間不足以搜證，所以一定程度上導致工業意外調查困難、判罰個案偏少。

自由黨主席、立法會議員邵家輝則指出，原則上也認為條例二十多年沒有修訂是不合理的，工業意外一宗也嫌多，關注點只是如何在僱員安全與不影響商業營運之間取個平衡，明言1000萬對於一些中小企來說，如同要他們即時結業。

他又提出，另一個要關注的問題是如何細分一場意外之中的責任，何謂「故意妄顧後果」的作為與不作為，舉例指一名寫字樓清潔工，如果僱主事前已提醒抹窗時要扣安全帶，而對方最終沒有使用並發生意外喪生，死無對證之下，如何確認責任一定在僱主身上，這個情況在任何行業都可能發生。「有時大家會問點解個罰款咁低，但係咪完全個責任一定係僱主嘅呢？」擔心隨着法例罰則愈來愈高，營商的心理負擔也會愈來愈大。