政協青年團體倡豁免35歲以下青年置業印花稅　減「上車」成本

新界青年聯會及青研香港今日（12日）舉行青年置業研討會，立法會議員張欣宇表示，「北部都會區」是未來公營房屋供應的主要來源，應該趁機會提升人均居住面積。

宏安地產行政總裁、香港政協青年聯會主席鄧灝康建議，政府讓35歲以下、首次購買800萬以下自住私樓的年輕人豁免印花稅，其後賣樓時再按當年購入價計算印花稅。



張欣宇：鼓勵到大灣區非解決問題關鍵手段

張欣宇指，未置業市民通常會把一定收入用於租房，但青年踏入職場不久，薪酬水平不高，住房開支佔比過大。他認為香港土地面積小、人口密度大，政府急需規劃好「北部都會區」，縮短公屋輪候時間，提升人均居住面積。他又指，鼓勵港人到大灣區居住，並非解決本港房屋問題的關鍵手段。

香港政協青年聯會主席鄧灝康表示，青年置業需求迫切，本港現有政策下的房屋階梯，雖有公屋、居屋再向私樓流動的大方向，但公屋輪候時間漫長且青年難以上樓。他認為，應建立青年住屋階梯，平衡社會上不同持份者的利益，從短期住屋需要、儲蓄、置業首期、按揭前期供款等多方面配合，例如撤銷青年首次置業所需繳付的印花稅等，減低「上車」成本。

柯創盛提「新居屋計劃」

房委會委員柯創盛建議實行「新居屋計劃」，為青年設立只需1成首期的「新居屋計劃」，用更加優惠的形式讓青年「上車」；二是破局開發更多的土地資源，如郊野公園、綠地、棕地等；三是將資助房屋和私人市場分割，並提供過渡性房屋，如青年宿舍，讓青年解決短中期需求。