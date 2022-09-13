疫情︱梁子超：疫情9月9日應已見頂　病毒傳播有所減慢

本港疫情昨日新增7,938宗確診，較前一日回落過千宗。呼吸系統科專科醫生梁子超今早（13日）在港台節目上表示，單日病例大幅下降與假期檢測量較少有關，不過參考7日平均確診數，顯示單日病例在本月9日應該已經見頂。



未來數日反映長假期疫情

梁子超分析，近期變異病毒株BA.4或BA.5佔比，由過往最高按周升2.5倍，降至本星期14%的升幅，反映BA.5的傳播速度減慢，同時令其他變異病毒株沒那麼容易在社區傳播：「睇返7天平均數，佢見頂應該係9月9日，因為佢都係睇返9月8日嘅情況，所以呢個數未必受到假期影響。呢個禮拜個總數大約有6.6萬宗個案，相對再上一個星期6.8萬宗，都減了3%。」

他表示中小學今天恢復上課，相信會陸續浮現過去幾日長假期中染疫的師生個案，但相信情況短暫，毋須特別擔心。

至於是否取消酒店檢疫，梁子超認為不能只看外來輸入個案數字低，就覺得沒什麼風險，因為任何個案出現都可能導致疫情上升，本地醫療系統的警報又未解除，待社區傳播明顯減退，或是群體免疫可以抑制到疫情發展時，自然有更大空間與外地的政策看齊。

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強檢再無意義？ 陳凱欣：不能輕視效果

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日在電台節目質疑，政府容許確診者居家隔離但又推行強檢公告，「邏輯性講唔通」，應取消強制檢測和圍封強檢，以免加劇市民的抗疫疲勞。梁子超表示，現時疫情仍處於相對高位，而香港居於多層大廈的人口相信在世界上比例最高，當中涉及很多共用設施，如電梯、走廊等，會加速病毒傳播，待疫情穩定下降後方有檢討空間。

立法會選委界議員陳凱欣在同一節目表示，確診個案雖然回落，但單日7千多宗仍然很高，公立醫院有爆煲壓力，因此傾向採取保守策略，不應放棄強檢，不能輕視現時政策的效果：「如果放棄（強檢），就連嗰1%、2%（找出患者）個機會都冇埋。」她指，如果強檢又不做，入境檢疫又取消，那實際上等同「躺平」。