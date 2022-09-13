安達臣道冧天秤︱籲議員通過修例重罰職安犯　孫玉菡：令啲人醒覺

立法會正審議由政府提出的修例草案，將職安健罪行最高罰款由50萬元提升至1,000萬元，勞工及福利局局長孫玉菡今日（13日）出席活動後，呼籲立法會盡快通過修例，令地盤「更加醒覺」。他指因應安達臣道冧天秤事故，全港地盤天秤巡查行動現正進行中，強調會排除一切安全隱患。



職安修例闖立會 陳紹雄批罰千萬過高 郭偉強：向受害者傷口灑鹽

孫玉菡今日與基層團體會面，聆聽他們對《施政報告》的意見。有團體表示，本港安老及弱智人士院舍供不應求，導致出現院舍輪候時間長、長者支援不足、社會教育不足等問題。孫玉菡表示，資助院舍規劃需時，政府會盡量預留約5%公營房屋的總樓面面積，用作福利用途。至於弱智人士院舍，他坦言要說服社區接納院舍並不容易，但承諾當局會繼續探討。

秀茂坪安達臣道房協地盤上周三（7日）發生嚴重工業意外，孫玉菡表示，勞工處及警方正同步調查當中，勞工處正從事故原因、天秤基座、工業意外等方向調查。他強調當局將多管齊下，除了期望立法會盡快通過修例加重罰則，當局也會更重視預防措施，將加強執法和巡查：「做多啲功夫，令啲人醒覺。」