陳振英料外企僅視像出席香港峰會　新加坡早已「回到疫情前」

香港11月將舉辦「國際金融投資峰會」，新加坡亦於同期舉行「金融科技節」，構成直接競爭。金融界立法會議員陳振英今早（14日）於港台節目上表示，本港與新加波的活動性質類同，過往都相隔一段時間舉行，但今年完全重疊，而本港入境政策與新加坡「無得比」，相信企業在「二選一」之下會選擇到新加坡出席實體會議，本港峰會則只會視像出席。



形容新加坡已「回到疫情前」

陳振英指，香港本身在金融科技發展上近年取得一定成果，但近來新加坡也希望吸引更多高端金融專業人才，不少舉措都是針對着香港的金融科技發展、國際金融中心地位而來，香港會持續受到挑戰。

他坦言，香港在吸引外國人前來實體會議的吸引力「相當麻麻」：「入境政策是整個配套之一吧，但和新加坡是『無得比』的，就算『0+7』都不會有吸引力，現在按香港的規定出席活動時都要戴口罩，他們去餐廳酒吧活動都有限制，入境前也要做核酸檢測。」相對之下，新加坡已鬆綁絕大部分防疫政策：「他們一早就放開，有些商界朋友近日去新加坡開會，形容當地已經像回到2020年初疫情之前，已經回復（正常活動）了，就算香港現在放開一部份措施，相信都未必會令人覺得可以和新加坡比較。」

特首李家超昨日指出，香港競爭力上仍然有優勢。陳振英認為特首所言亦有事實根據，因香港有整個粵港澳大灣區在背後，有龐大的市場。他希望特首在10月的施政報告中，提出更多長遠措施吸引企業和人才來港，如稅務優惠或為特定行業提供土地等：「短期我們就會輸，只能着眼長線贏回來。」