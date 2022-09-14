政壇諸事町｜與妻約定每晚做運動　柯創盛：任何事都應細水長流

近日本港一再刷新9月最高溫紀錄，民建聯觀塘區議會主席柯創盛除了出席各場會議，亦要處理地區事務，與一眾需要外勤的打工仔一樣身水身汗。柯創盛在Facebook發文，感激太太一直體諒工作忙碌，又指兩人一直堅持每晚在海濱走廊步行，呼籲大家都要保持健康體魄，任事都要保持細水長流。



感謝太太體諒工作忙碌

柯創盛表示，近一年以來，每晚做完議會工作之後，無論晴天陰天，都會堅持圍繞屋苑附近的海濱走廊，以較快步速行走約1小時。他說：「每次行完，出一身汗，對望一笑，身心舒暢。」

眾所周知，柯創盛夫婦琴瑟和鳴，關係十分之好，他感激有「我家CEO這位好太太」，除了體諒工作長期忙碌、照顧生活細節外，更是他的心靈伴侶，一起經過了很多困難。柯仔表示，兩人特別喜歡步行運動，「大概是因為我們特別珍惜這種細水長流的夫妻關係」。

柯創成認為，無論關係也好、健康也好、事物也好、工作也好，都應保持一種細水長流的方式，培養良好心態和習慣。他留意到不少市民都喜歡步行，除了為了健康，亦可放下一天沉重的包袱，靜靜地與家人或伴侶聊聊天、談談心，互相分享生活的點點滴滴。