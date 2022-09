《華盛頓郵報》上周五(9日)一篇社論指,羊村繪本案的判決令香港已經倒退的司法系統再跌至新低點。政務司司長陳國基去信反駁,強烈譴責有關言論。



陳國基。(資料圖片/梁鵬威攝)

《華盛頓郵報》上周五刊出題為《In Hong Kong, even children’s books about sheep are deemed ‘seditious’》的社論,指羊村繪本間接反映社會問題,而這些內容被批評為「灌輸分離主義」。文章又批評特區政府「似乎」以殖民時代的法律來扼殺批評,認為香港從自由與法治的堡壘變成了專制、封閉的社會,令人不安。

陳國基去信《華盛頓郵報》,強烈譴責相關文章,認為是毫無根據,以及不尊重香港司法制度。他強調所有執法和檢控行動都是基於法律和證據,與個人政治立場及背景無關。

陳國基指,案中被告是得到公平審訊後被定罪,法庭已詳細解煽動罪及判決的法律基礎。