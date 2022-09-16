渣打馬拉松｜霍啟剛曾居中協調：非常遺憾　鄭泳舜促保持溝通

香港田徑總會指，由於未獲政府批准，決定取消今屆渣打馬拉松。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛表示，原本期望有好消息，最後卻令人失望。



立法會民政事務委員會主席鄭泳舜則對此表示遺憾，明白疫情下復辦大型比賽絕不容易，業界要有充份的時間做準備，期望政府在平衡公眾安全之下找出可行方案。



霍啟剛。（資料圖片/周皓宜攝）

霍啟剛指主辦方積極制定方案

霍啟剛回應事件時指，對於渣打馬拉未獲批准而取消感到非常遺憾。他認為，疫情至今接近3年，社會已累積足夠防疫經驗，能夠在確保參加者安全及健康的情況下舉辦活動。今次主辦方積極制定方案，尋求最安全的模式舉辦馬拉松，而他亦盡力為主辦方及政府協調，但是最終賽事未能如期舉辦，難免感到失望。

霍啟剛透露，近日收到不少體育總會的求助，指明年能否舉辦賽事仍然充希不確定性。霍希望政府盡早公布清晰的指引，預留足夠時間予主辦方做好籌備工作，善用體育盛事推動香港復甦步伐。

鄭泳舜冀爭取明年初復辦

鄭泳舜表示，希望雙方可以保持溝通，並爭取明年初復辦，以及讓其他大型賽事都可以盡快復辦。

至於維港渡海泳可於10月23日舉行，鄭泳舜表示歡迎，期望大會採取適當的分流，安排泳手妥善分批作賽，例如不同組別的泳手，由過去每隔10分鐘分組出發，改為相距時間較長，以減少人群聚集。

鄭泳舜稱，一直留意渣打馬拉松、國際七人欖球賽，以至國際金融高峰論壇等大型活動的舉辦情況，認為政府要與舉辦的團體做好溝通和預案，並採取可行的防疫措施。他認為，在做足防疫之下，期望一些已規劃的大型活動稍後可陸續舉辦。