疫苗︱楊何蓓茵「成功爭取」三長者打針：90歲婆婆可經常見孫仔

政府昨日（17日）起一連兩天，在慈雲山慈康邨及慈民邨推行「上門鼓勵長者接種新冠疫苗先導計劃」，公務員事務局局長楊何蓓茵亦有上門探訪長者。她於社交網表示，很高興探訪過的三名長者，聽完解說後都願意打針。



接種長者：期待日後去酒樓飲茶

楊何蓓茵指，這三位長者之中，有兩日今日都到特設的流動站接種疫苗，因此是日親身再探望兩位長者。「七十多歲獨居的王伯，本身有長期病患，因憂慮接種新冠疫苗有風險而對打針卻步，經過家訪後，他願意帶同服用開的藥物來到接種站，進一步諮詢當值醫生的意見，醫生認為他適合打針，王伯放心接種了第一劑科興疫苗，並很期待日後去酒樓飲茶。」

至於另一名九十歲的談婆婆，平日較少外出，認為沒有必要打針，「她在家訪後再與親人商量，終於決定接種科興疫苗。她說打完針身體沒有不適，期望將來可與孫兒常相見，一家人外出聚餐享受天倫之樂。」

楊何蓓茵表示，成功被鼓勵去打針的長者還有不少，「為了方便他們，政府特意在今日舉辦疫苗接種日，在屋邨附近物色了一間小學禮堂，變身成流動疫苗接種站，讓行動自如的長者和區內居民，到場接種。場內有齊科興疫苗和復必泰疫苗可供選擇，而且不限於服務未曾接種過疫苗的長者，市民不論是前來接種第一、第二、第三抑或第四針，我們都很歡迎，網上預約及即場登記打針的反應都非常踴躍。而行動不便或有其他需要的長者，我們亦安排了『疫苗到戶接種服務』，上戶為他們打針。」