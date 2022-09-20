渣打馬拉松｜李家超失望田總未等回覆就煞停　積極商討新舉辦日期

近日本港多項體育盛事煞停，香港田徑總會日前宣布取消11月舉行的渣打馬拉松，原定明年香港舉辦的世界龍舟錦標賽移師泰國舉辦。特首李家超今早（20日）出席行政會議前見記者，對田總在與政府商討期間，未等回覆則宣布取消馬拉松感到失望，希望體育專員與田總積極商量，尋求空間安排新日期舉辦。

最新消息指，渣馬會延期至明年2月舉行。



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李家超：盡力確保體育盛事在港舉辦

李家超稱，政府積極支持舉辦體育活動的立場清晰，在防疫方面積極溝通，希望能盡量方便體育賽事舉辦。他指，明白渣打馬拉松和世界龍舟錦標賽等體育盛事是市民樂見舉辧，亦能為香港帶來經濟收益，政府會盡力確保這些盛事能夠在香港舉辦，會盡力與主辦機構商討。他指，舉辦活動需要政府和主辦方努力實現，希望大家開放及直接討論。

對於財政司司長陳茂波估計，今個財政年度將錄得超過1,000億元赤字，李家超稱，本港經濟的確面對威脅，原因包括加息及疫情，政府要確保注入足夠資金刺激經濟，下一階段消費券將在10月推出。他稱，近期本港經濟出現正面數據，例如失業率下降，強調香港優勢仍然存在，包括有良好基建和低稅率等。