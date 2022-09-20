許正宇稱毋懼星洲競爭：只怕自己不爭氣　有機遇外企就會留港

財經事務及庫務局局長許正宇今早（20日）表示，抗疫是經濟的頭號大事，當局希望能夠兼顧醫療系統，同時便利抵港人士，令香港與國際聯通有最大空間。他強調要提升香港競爭力，以保持對國際及内地資金的吸引力。



抗疫經濟頭號大事：便利通關兼顧醫療

許正宇今早（20日）出席一個論壇後，被問到有否放寬檢疫措施至「0+7」的空間，他指抗疫是香港經濟頭號大事，當局方向清晰，希望可以兼顧到醫療系統，同時便利抵港人士，令香港及國際聯通有最大空間。

至於與新加坡競爭的問題，許正宇說「香港一直不怕競爭，只怕自己不爭氣」，強調必須持續提升自身競爭力，尋找新發展空間，例如綠色可持續金融及金融科技。他指，香港11月將舉行「國際金融投資高峰會」及「金融科技周」，政府正作全力籌備，希望能夠順利。

他又指，政府及監管機構一直與金融機構及業界持續溝通，了解他們疫情下的需要，認為機構會視乎機遇尋找駐點，只要有發展機會，機構始終會選擇留在香港，因此最重要是提升自身競爭力，讓香港對國際及内地資金保持吸引力。