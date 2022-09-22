美國加息｜陳茂波稱倘加P幅度亦較小　樓市不減辣：無斷崖式風險

美國聯儲局加息0.75厘，金融管理局隨後宣布，跟隨上調基本利率。財政司司長陳茂波今早（22日）表示，美國今年合計加息3厘，加息幅度及速度是30年來未見過，根據美聯儲委員開會時表示，未來數月會持續加息，預計幅度不低，主要原因是美國通脹仍然高企。

陳茂波稱，香港銀行同業拆息已上升不少，但香港資金較充裕，加息幅度較美國低，而本港最優惠利率經過今次有可能受影響，但相信即使上調，幅度亦都較細。至於政府早前推出暫緩追租措施，陳茂波稱，不少零售餐飲業中小企反映「幫到下手」，但現時最新失業率回落至4.1%，經濟環境不似今年二、三月般出現突如其來的「窒息」狀況，認為毋須再推暫緩追租措施。



陳茂波提到，本港第二季出口疲弱，按年跌逾8%，歐美因為加息削弱需求，影響香港出口。他說，現時本地疫情相當受控，相信隨著更便利通關措施落成，加上新一輪消費券推出，消費可重拾動力；不過在投資方面，相信要待整體營商環境有改善，才會吸引有大幅投資。

陳茂波指，預計今個財政年度會出現過千億元財赤，財政儲備由9,000多億元回落至8,000多億元水平，強調政府在謹慎理財同時，希望遇到困難時，儲備能夠發揮作用，扶助中小企及紓緩市民壓力，毋須過分憂慮。

料極可能全年負增長 引資仍待營商環境改善

他指11月會公布全年經濟增長預測，由於外圍環境一直轉差，而且香港上半年經濟收縮較嚴重，預料負增長的機會非常高。息口上升也影響物業市場氣氛，供樓負擔上升，市場轉趨謹慎，交投減少，但不認為會有斷崖式調整風險，現時的需求管理措施毋須調整。

被問到有關11月舉行的「國際金融領袖投資峰會」檢疫安排，陳茂波指，金管局正積極籌備有關活動，反應理想，不少人答應出席。