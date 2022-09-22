黃傑龍促港府交復常藍圖　生意不能靠小道消息：百業重撻需時

不同傳媒都收到消息，指政府或下周公布放寬入境檢疫安排至「0+7」，最快10月初推行。飲食集團老闆、優質旅遊服務協會主席黃傑龍撰文，呼籲政府交出復常大藍圖，他說香港已經三年無旅客，導遊及旅巴司機都已經轉行，要應對旅客由「每日2,000（人）上返去幾十萬」，商界須見到藍圖方可配合，舉例機場及餐飲零售各行各業都要請人。

黃傑龍帖文轉載相關消息報道，指商界不可能像賭博般做生意，日日靠聽政府防疫政策的小道消息去規劃未來，猶如「賭場買大細」一樣「等個莊開」，慨嘆香港今日已非商業天堂。



嘆商業天堂不再 在港營商如今像賭博

黃傑龍說，不確定性是做生意最大的敵人，而「復常」是一個痛苦而漫長的經歷，因為疫情下全球勞動力失調、供應鏈混亂，要復常就需時調整。香港的步伐已比主要競爭對手落後至少大半年，倘要「後發先至」，清晰藍圖絕對是最重要的第一步。機場、各行各業才可以投入資金、重新聘請人手、投資及宣傳，以配合協助香港經濟重上軌道。

他說香港並非賭場，錢及人才都會選擇風險最小、回報最大的地方，慨嘆香港曾是商業天堂，但今天肯定不是：「唔可以每日靠聽小道消息去為未來規劃，日日等唔知幾時政府先有一個公布，才知道下一步怎樣做，好似賭場買咗大細之後等個莊開咁樣。」

大家不難可以想像到，我哋已經三年沒有旅客，所有導遊都轉咗行、旅遊巴司機轉咗行。嗰架旅遊巴停咗喺棕地幾年，偈油都硬晒、車軚老化，要撻着都唔（得），要幾多汽車技工先至可以檢查返晒修復返好？ 黃傑龍：商界急需復常藍圖