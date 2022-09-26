施政報告︱民主思路倡立法禁假消息　與23條立法一併推出

民主思路今日（26日）發布《施政報告》建議書，當中提到建議立法禁止網上虛假消息，部份內容可以在《基本法》第23條立法時一併考慮。召集人湯家驊解釋指：「虛假消息影響好大，好似𠵱家接種疫苗咁，有人傳播錯誤資訊，令到部份市民寧願俾幾千蚊買張免針紙，都唔肯打針，對社會安全構成嚴重傷害！」



促善用科技重新測量郊野公園地界

湯家驊表示，有關國家安全的問題已有《國安法》清晰維護，但社會需加強討論該如何處理虛假消息的流通：「未必需要刑事化，可以循民事（訴訟）處理，但政府需要再探討點樣處理啲假消息。」理事麥慶歡補充指，政府23條立法準備得如火如荼，當局明白其急切性，相信將在不久將來可完成相關法律草案。

理事陳進雄建議政府加強形象宣傳，透過爭取主辦大型國際活動，重塑香港的國際地位。惟香港近日多項體育盛事告吹或接近告吹，湯家驊強調政府的整體方向為全面開放，但需密切留意疫情走向、會否出現變異病毒等，坦言並無可能訂立放寬「0+0」的硬性時間表。

土地政策方面，理事姚潔凝表示，香港現時至少有3萬份土地租約將於2047年屆滿，建議政府應主動確認土地契約的租期可以延續，穩定銀行及投資者信心。另外，民主思路呼籲政府善用科技，重新測量郊野公園的地界，呼籲政府考慮發展粉嶺高球場的同時，應積極另覓發展價值較高的土地。