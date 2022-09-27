保良局涉虐兒案｜李世榮促縮短舉報機制法案諮詢　倡設犯罪名冊

繼童樂居事件，近日再爆出保良局嬰兒組發生虐兒案，民建聯立法會議員李世榮認為，事件再次反映本港照顧幼兒的前線員工質素有待改善，建議禁止曾犯虐兒罪行人士再任職照顧兒童崗位、建立「犯罪名冊」、加強培訓前線員工等。



李世榮表示，對再次發生虐兒事件感到憤怒，反映本港照顧幼兒的前線員工質素參差，儘管社署已就兒童住宿照顧及相關服務進行檢討，但相關工作必須加快並對症下藥。

他建議政府提高罰則，禁止曾犯虐兒罪行者再擔任照顧兒童崗位，同時建立「犯罪名冊」讓社福機構知悉。他認為，之前涉虐兒案人士僅被判囚數月，欠阻嚇作用，前線人員或存苟且心態。他又提到，強制舉報虐兒案件機制法案正處於諮詢期，但當局應壓縮程序，「已經沒什麼可以諮詢，這不是第一次發生，都是加重刑罰、做足監管。」

他提出七點要求，包括深入調查事件；要求優化監管制度並加大阻嚇力，例如閉路電視是否全方位覆蓋等；強烈要求加派巡查隊，全面檢視轄下兒童服務機構的質素等。