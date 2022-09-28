邱達根倡優先向兩孩家庭派居屋公屋　促訂全面人口政策吸創科人才

《施政報告》下月發表，立法會科技創新界議員邱達根就創科政策提出過百項建議，包括須制訂全面人口政策，以及向海外和內地人才提供稅務優惠及子女住屋等配套，吸引人才來港。



邱達根說，本港各行各業人才極度短缺，本港需要有清晰的人口政策，鼓勵本地生育，建議向生育兩名或以上孩子的家庭，優先分配居屋或公屋，並訂立有薪親職假期。



倡仿效深圳提供財務優惠及住屋配套

邱達根提到，本港「科技入境人才計劃」申請手續繁複、審批需時長，政策對外地人才不友善，推出至今只有數百人成功申請，反觀其他地區為外來人才提供全面配套，例如新加坡為外來人才安排子女教育等。

他建議特區政府參考深圳的 「海外高層人才計劃」（「孔雀計劃」），制訂更主動和進取的輸入專才政策，並提供稅務優惠、住屋及子女教育等配套，吸引高端人才來港發展。

他稱，因應外來人才住屋需要，政府可考慮以特惠租金，將部份空置公務員和紀律部隊宿舍，租予來港發展的高端人才，並將部份由政府直接管理的社區隔離設施改建成「科技人才公寓」。

促放寬「0+0」檢疫 辦大型國際創科博覽

邱達根建議政府盡快重塑香港創科品牌，舉辦大型國際創科博覽或嘉年華，例如可結合由香港貿發局主辦的「國際資訊科技博覽」、「創業快線」及香港投資推廣署主辦的「StartmeupHK 創業節」，邀請代表全球高科技行業的專家、領導人及初創公司創辦人等擔任嘉賓和講者。他亦建議參考大型體育活動的「M」品牌制度，設立「科創版M」品牌制度，向大型創科活動主辦方提供資助。

被問到大型國際創科博覽能否在「0+3」檢疫安排下進行，邱達根稱「0+3」對海外人士來港參與活動的吸引力不大，若參加人數不多，會減弱推廣成效，相信在「0+0」檢疫安排下舉行會更好，期望能盡快實現。