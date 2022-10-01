直播‧國慶｜李家超：回歸25年香港遇強愈強　一國兩制為最佳保障

國慶73周年，特區政府今早8時在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，並在會展舉辦國慶酒會，行政長官李家超及一眾官員出席。升旗禮上，李家超伉儷兩側分別是全國政協副主席梁振英伉儷，以及終審法院首席法官張舉能伉儷，張舉能旁邊依次有曾蔭權伉儷，以及林鄭月娥及其丈夫林兆波。《香港01》全程直播、並持續更新重點內容。

李家超表示，國家及人民生活一年比一年好，發展展現了具大成就，整體實力邁上新台階，作為中國人感到無比驕傲。香港回歸25年取得驕人成就，即使面對不同挑戰及考驗，在關鍵時刻都靠著國家這個堅強後盾，轉危為機、遇強愈強，強調一國兩制是香港最佳制度保障。



+ 2

升旗禮前特首僅董建華缺席 林鄭攜夫出席

【08:00】金紫荊廣場早上舉行升旗禮，特首李家超率領一眾官員出席。其他出席嘉賓包括全國政協副主席、前特首梁振英，前特首林鄭月娥及曾蔭權，全國人大常委譚耀宗，立法會主席梁君彥及行政會議召集人葉劉淑儀。梁振英及終審法院首席法官張舉能分別坐在李家超伉儷兩側，張舉能旁邊依次有曾蔭權伉儷，以及林鄭月娥及其丈夫林兆波。

基於防疫考慮，升旗禮再一次不設公眾觀禮區，據悉警方動用7,000至8,000警力在各區戒備，金紫荊廣場附近一帶前一日已實施特別交通安排。