國家選拔香港太空人任「載荷專家」　李家超：振奮人心

國家選拔香港人為航天「載荷專家」，特首李家超表示，這是振奮人心的喜訊，極具歷史性意義。



李家超說：「今年是中華人民共和國成立七十三周年，在香港市民共賀國慶佳節的時刻，國家向香港特區送上這份禮物，喜上加喜，充分體現國家對香港的關愛、支持和信任。」

「今次中國載人航太工程辦公室在香港特區選拔載荷專家，令香港人有機會實現航天夢，貢獻國家。特區政府必定會全力協助和配合國家的選拔工作。」

「國家在港選拔載荷專家，標誌着國家鼓勵和歡迎香港同胞在國家發展中作出貢獻，標誌着國家對香港科研水平的信心，亦標誌着國家對香港青年發展的關心。」

「今次的選拔亦是更認識國家的教育機會。特區政府鼓勵全港學生以至社會各界藉此良機多加認識國家載人航天工程的豐碩成果，增強國家意識和國民身份認同。」

李家超已委派財政司副司長黃偉綸負責跨局協調及宣傳教育工作，創新科技及工業局局長孫東負責具體選拔工作。

李家超在Facebook表示，香港一直有多元化的推廣活動和體驗計劃，讓年輕人認識國家航天科技發展。昨晚國慶文藝晚會，李家超就與三名香港太空館「少年太空人體驗營」的前學員聊天。學員曾到訪內地親身體驗太空人訓練，以及與國家航天員和專家會面交流，並因活動啟發了他們對航天的興趣。

李家超說，過去「上太空」好像是遙不可及的事，今次計劃讓港人有機會實現航天夢，他鼓勵有志的年輕人勇敢追夢。

梁熙：可培養香港青少年民族認同感

7月在立法會提出口頭質詢，問政府如何讓香港市民參與國家載人航天工程的民建聯立法會議員梁熙，感謝國家回應訴求，於十一國慶的大日子，為香港青年送上這份國慶禮物，亦對一直夢想成為太空人的香港青年人有機會夢想成真，感到十分興奮及雀躍。

梁熙認為，藉培訓香港青年參與引以為傲的國家航天任務，除了讓香港青年人提高對創科興趣，亦可成為香港青少年的愛國教育課，培養他們的民族認同感。他希望未來有更多航天相關任務讓港澳兩地青年參與效力，加強兩地科學人才及技術的交流。

民建聯立法會議員林琳則表示，中央政府向來關心香港青年的發展，一直想方設法開放更多渠道，讓青年人抓緊把握國家發展機遇，幫助香港青年融入國家發展大局。

林琳指，是次國家航天局向香港特區開放招募載荷專家，是繼惠港八條及輸送中國香港青年身份派駐國際組織後的一大亮點措施，對今次政策感到無比的振奮，並期望國家能繼續出台勉勵香港青年積極投身國家建設的項目。

林琳表示，現時香港共有三間大學開辦培訓航天專才的本科及碩士課程，每年有不少於100名畢業生，專注於航空航天科技發展。她勉勵香港青年要進一步認識和把握國家發展的要求，找到自己職向發展的機遇所在。