嚴重弱智人士協會：疫情下學校「半封閉狀態」　家長更難察覺問題

大埔特殊學校匡智松嶺第二校，懷疑有學童遭受不恰當對待，教育局局長蔡若蓮表示已責成辦學團體交報告。匡智會昨晚發聲明否認指控，指捆綁雙手的做法是得到家長及醫生同意。

嚴重弱智人士協會主席黎沛薇今早（4日）於港台節目上表示，嚴重智障兒童較易出現行為情緒問題，有時需要使用捆綁雙手等方法處理，但不能因安全問題而長時間使用約束衣，要考慮兒童是否會傷害自己及其他人、行為的嚴重程度及措施是否合符比例等。



黎：不應長時間使用約束手法 採取措施要合乎比例

黎沛薇指出，看到相關新聞後十分痛心、擔心，因為這些孩子是社會上最弱勢者，受到不適當對待也都不懂反抗求救。她提到，嚴重智障人士由於精神健康、行為情緒等問題，以約束的方式限制其行動時會出現，但要考慮幾個因素：1. 當事人是否有傷害別人或自己的風險；2. 使用時是否合乎比例；3. 時間是否過長，不能純粹因為安全就長時間使用。

她指，教育局2018年曾發出指引，對於特殊教育需要，有嚴重情緒行為問題的學生，在是否需要使用捆綁等約束方式時，都會先徵求家長同意，而學校亦會不時開會檢討，而原則是約束時間愈短愈好，總體而言並不鼓勵如此做。黎沛薇指，約束隔離方式無疑可以即時收到效果，有時的確有現實需要，但未必真正解決到問題，因為智障人士未必懂表達自己想法，一些較簡單的問題如肚餓、沉悶等，他們也未必懂得表達，需要真正了解背後的原因。

黎沛薇又指，疫情下智障人士寄宿學校處於「半封閉狀態」，校方亦不鼓勵學生回家或家長探望，令家長難以察覺子女在學校遇到的問題。「好多學生已經兩年都冇返過屋企。」

梁美芬促員工定期調任 聽眾：須長時間與兒童建立互信

立法會教育事務委員會主席梁美芬在同一節目表示，對個案感到難過和震驚，指香港現時欠缺《保護兒童罪》，當局亦監管不足。她促請當局盡快立法，訂立虐兒個案知情不報的罪行，並檢視行內人手問題，勞工及福利局和教育局亦應合作處理，不應單靠一個政策局解決問題。

此外，梁美芬指照顧嚴重智障兒童確實有一定的厭惡性，員工要特別有愛心、專業，行內人手不足固然不是虐兒事件的藉口，但現實上確要面對問題，建議對從業員增加保障、完善待遇和職業階梯等，甚至讓員工每工作一段時間，例如5年，便可以調任到其他壓力沒那麼大的部門。

聽眾陳女士及後致電節目，指過往曾做義工親身接觸智障兒童，認為員工定期調任的方式現實上未必可行，尤其對智障兒童必須花很長時間與其建立互信：「建立關係要好多時間，去氹掂佢、同佢傾計先得。」