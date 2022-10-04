食環署警方嚴打阻街　顏汶羽：執法力度即時提高　惟擔心如何持續

為期三個月的「政府打擊衞生黑點計劃」仍在進行，食環署昨日（3日）宣布，即日起與警方陸續在全港各區展開嚴厲執法行動，加強處理店鋪非法擴展營業範圍及阻塞通道問題。立法會議員、觀塘區議員顏汶羽今早於港台節目上表示，措施取得一些顯著的即時成效，但關注到如何持續的問題。



有警察助執法「爭執即刻少咗」

顏汶羽指出，食環署及警方開展聯合行動，實質的分別在於以往只有食環署在執法，其大多時間都是用勸諭方式，涉事的檔主未必肯聽勸，「有警方在場，同店主個爭執會少啲」；此外食環署執法大多以告票形式，阻嚇力未必足夠，很少用到充公貨物這一招，有警察在場執法力度會即時提高。

不過他關注到，行動總有結束的一天，到底先導計劃完結後何去何從，始終不可能每日24小時都派人看着，「日後冇再咁樣聯合行動，係咪又故態復萌呢？」舉例指可引入一些閉路電視、智慧工具去監察情況，又舉出一個頗為諷刺的例子，在牛頭角一處衞生黑點，「本身食環署設立咗個閉路電視，去影非法傾倒，嗰度經常有店舖阻街，但就因為部閉路電視係用嚟影非法傾倒，結果唔可以用嚟執法。」嘆政府做法死板。

顏汶羽希望，負責統籌打擊衞生黑點的政務司副司長卓永興，可以仔細檢視有什麼方法，讓行動的效果長期持續。