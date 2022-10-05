立法會舉行第三次前廳交流會　陳茂波帶隊聚焦討論經濟

立法會今日（10月5日）舉行第三次前廳交流會，由財政司司長陳茂波率領多名局長及金管局總裁余偉文、證監會副行政總裁梁鳳儀出席。今次交流會主要聚焦六大議題，包括金融服務、土地供應及發展、房屋供應、運輸及物流、經濟發展以及創新科技。



+ 4

梁君彥：冀政府考慮意見後納入施政報告

出席的官員包括財政司副司長黃偉綸、房屋局長何永賢、發展局長甯漢豪等，他們先後進入立法會前廳。立法會主席梁君彥亦在場，出席的官員和議員在會前合照。

民建聯立法會議員葛珮帆指，今日於會上提出香港一定要更積極進取，吸引東盟企業、出海的國企及民企到香港融資及上市、搶人才，鞏固香港國際金融中心的地位。

新民黨會後表示，在交流會上提出要求重新考慮發展前南丫石礦場，指該地有可發展潛力，惟以往因有反對聲音阻止，導致計劃擱置。新民黨早前曾到前南丫石礦場，居民均支持政府發展計劃，認為可在當區興建居屋，同時發展水上交通，相信可緩解本地房屋供應問題。

梁君彥、陳茂波於會後會見傳面。梁君彥指，今日的討論重點為經濟動力、吸引人才、房屋基建等，他形容：「議員都有好多意見。」期望政府可積極考慮議員的意見，納入新一屆政府首份《施政報告》中，亦期待議員復會後在立法會的參與。

+ 3

工聯會倡於大灣區購買空置房屋

工聯會會長吳秋北表示，在會上向政府建議在大灣區其他城市購買空置房屋，供港人居住，他舉例指：「特別係住喺公屋長者，佢哋可能想返大陸養老，咁政府就可以畀佢哋返大灣區住，生活質素都會大大提升，同時可以釋放本地公屋供應。」

陳茂波表示，是日的議會交流大致分為兩個範疇，分別為土地房屋與交通發展，以及金融創新與商務經濟。他認為，交流會可與70多位議員交流意見，撞擊思想，有助政府了解業界想法，更「貼地」施政，回應業界需求。

國際金融高峰會將於11月舉行，被問到政府會否於10月內放寬檢疫政策至「0+0」，陳茂波表示新政府上任後，一直更改防疫政策以應對多變的疫情，自政府宣布舉行國際金融高峰會後，參加者反應積極，甚至有業界人士主動要求參與，「有信心可以成功舉辦」。