政府指並非「直接廢除」免針紙　江玉歡斥語言偽術：有何分別？

立法會選委界議員江玉歡昨日嚴厲批評，醫務衞生局宣告7名醫生發出、共2萬多張的醫學豁免證明書（俗稱免針紙）無效的做法沒有法律依據，是「專橫」、「壞了法治」。醫務衞生局同日回覆傳媒查詢，指不接納相關豁免證明書作不適合接種的證明只屬於「疫苗通行證」下的安排，並非指政府直接廢除有關醫生發出的所有醫學證明書。

江玉歡今早（5日）於商台節目上反駁相關說法屬「語言偽術」，客觀結果都是導致2萬多張具法律效力的證明書失效，與廢除根本沒有分別，影響亦甚廣，重申政府必須清晰交代法律依據，以理服人。



會否替市民JR？ 江：政府不應等到這一步

江玉歡重申，法例第599L章《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》沒有清晰說明局長有權力廢除豁免醫學證明書的權力，也沒有說明在什麼情況下會不承認證明書，更沒有說政府可以「一網打盡」所有2萬多張證明書，在法理上站不住腳，有機會引來訴訟，政府必須盡快澄清，一次過「DQ」2萬多張證明書的法理依據何在，讓市民釋懷。

就政府回應指證明書失效只是行政安排而非「直接廢除」，江玉歡反問：「不承認同廢除有咩分別？如果用啲咁嘅語言偽術，大家可以諗下……我尋晚都聽到覺得好好笑，唔承認咪即係廢除，即係冇用啦，咁你點樣同一時間，咁兒戲咁去唔承認2萬幾張嘅呢？」她認為香港實行普通法制度，「一定要假設人無罪先得」，所謂「合理懷疑」的說法令人十分擔心，這又不是什麼危險的刑事罪行，一句「合理懷疑」就可以未經舉證令大批有法律效力的文件失效，「我覺得呢個係一個好嚴重嘅事件嚟，唔能夠一句『合理懷疑』，就去推斷所有2萬幾張都係唔合格。」

被問到如果有市民要求協助司法覆核會否代表他們入稟，作為律師的江玉歡嘆道：「如果政府凡事都要市民用到JR（司法覆核），就算政府贏咗，都已經輸咗民意。」認為政府必須以理服人，「人人都有機會做錯，錯嘅咁咪修訂囉」。