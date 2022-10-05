施政報告︱李慧琼促重啟人口政策規劃　提出「0+0」時間表

特首李家超今月19日將發表任內首份《施政報告》，預料在房屋土地及人才政策上有所着墨。民建聯主席李慧琼今早（5日）於港台節目上表示，本港需要再整全規劃人口政策，亦希望報告可以明確提及檢疫放寬至「0+0」的時間表。



李慧琼指，本港整體勞動力非常緊張，主要原因是人才流動及生育率低，認同要積極「搶人才」及制定相關政策，因為不少國家及城市如新加坡、英國及澳洲等都用了很多方法「搶人才」。她指香港需要有短中期規劃，重視人口政策，亦要聚焦、需要有統計數據及資料，以便掌握得更好，亦要進一步改善托兒服務及釋放婦女勞動力等。

李慧琼提到，對於在港的留學生，可以延長他們的簽證，鼓勵其在港找工作；至於來港人才，可以考慮讓他們的子女入讀不同類型的學校，包括公營學校等。她又認為香港的稅率低，薪俸稅率本身已相當吸引，如他們在港工作一定年期，可以考慮調整相關的置業措施。

此外，李慧琼認為現時數據上看到本港社會有進一步復常的條件，希望在不影響與內地通關進度、逆隔離等的前提下，盡快推進檢疫放寬至「0+0」。她表明：「期望施政報告話到俾大家知可以『0+0』，有時間表都係好嘅。」

謝偉銓。（資料圖片）

謝偉銓人才清單更「貼市」

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓則指，人才政策需要整體考慮，包括如何留住本地人才、加強培訓、大學學額能否針對市場需要及政策等，希望制定更「貼市」的人才清單，針對不同行業人才短缺而作出調整，例如不一定集中在頂尖人才上，一些行業在中層或專業職系上也很缺人。

至於吸引人才的措施，謝偉銓認為需要視乎涵蓋的人數及闊度等，任何稅務優惠最重要是不被濫用。對於有建議提出調整印花稅方，他認為需要設有限制，例如指定年期內不得轉售等；專才來港亦未必一定會置業，可以考慮在房屋方面提供相關津貼。