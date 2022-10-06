美報告指港淪為「恐懼之都」　政府批偏頗：解散某些組織依法而行

美國國會及行政當局中國委員會（Congressional Executive Commission on China, CECC）於當地時間周二（4日）發布特別報告，指香港自《港區國安法》生效後，公民社會面臨瓦解，從「開放城市」變成「恐懼之都」。特區政府昨晚（5日）發聲明反對，批評報告內容誤導性和偏頗。



報告主題為公民社會 訪問42名人士

主題是「香港公民社會」的報告長達66頁，闡述《港區國安法》生效後，香港公民社會瓦解過程，報告指香港公民社會在2019年處於巔峰，民間團體高度組織化，隨後《港區國安法》實施，開始鎮壓異見聲音。報告訪問42名現時或曾經在公民組織和立法會服務的人，節錄其中33人訪問內容，大部份都要求匿名，具名的則大多數身處海外，其中有受訪的大學教授表示：「恐懼正籠罩著整個社會。」

特區政府回應指，強烈反對該份報告，批評報告誤導性，就特區維護國安工作的評論「完全偏頗」，針對法治的攻擊「完全沒有事實根據」。政府稱執法部門根據證據、嚴格依照法律，以及就有關人士或單位的行為採取執法行動，與其背景無關；倡議某界別或背景的人士可以凌駕於法律之上，是違反法治精神的說法。

港府：提高國安意識屬「天經地義」

政府指，《港區國安法》第四條訂明，維護國安應當尊重和保障人權，第五條則訂明就危害國安犯罪執法時必須堅持法治原則，終院已指出這兩條條文對於《國安法》整體詮釋至為重要。發言人指，《國安法》並非針對與其他國家或相關國際組織的正常交流，又指結社自由並非絕對，是可以為有需要保障國安或公共秩序等合法目的予以限制：「縱使一些組織或許自行決定解散，但有關部門亦可根據相關法律規定解散某些組織，以減低有關組織可能帶來的危害國家安全風險，此等行動定當嚴格按照法律規定進行。」

政府指，維護國安是香港居民共同義務，加強宣傳和教育的工作，提高社會各界對國安和守法意識是「天經地義」。