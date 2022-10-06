零售界長貧難顧促通關　邵家輝：安心出行等限制冇晒就最好

社會要求放寬入境檢疫至「0+0」的呼聲愈來愈高，自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝今日（6日）與傳媒茶敘時表示，業界長貧難顧，估計政府不會如過往數波疫情般補貼零售業界，期望政府「治本」，盡快對外通關，讓業界生意回復正常。



他指，不少地方已將新冠肺炎定性為風土病，政府應思考本港對新冠肺炎的定性，如僅視為普通感冒，「安心出行」等防疫措施「如果冇晒就最好」，但強調尊重特區政府的防疫政策。



邵家輝期望政府盡快對外通關，讓業界生意回復正常。（資料圖片）

「相信即使做內地生意 也支持先對外通關」

邵家輝說，目前「0+3」檢疫安排吸引到不少商務客來港，但對外國旅客而言吸引力始終有限，又稱旅客規劃外遊需時，促請政府盡快放寬至「0+0」檢疫，才有望在吸引旅客在聖誕檔期來港。

他提到，本港有八成旅客來自內地，今年初他仍「口硬」堅持要先與內地通關，但經歷第五波疫情後，大家也要面對現實，與內地通關機會「大家心中有數」，香港從來沒有主導權，若仍堅持先與內地通關，最終只會淪為「口號式」的訴求，相信即使是從事內地生意的商人，現時也會支持先對外通關，以挽救本港經濟。

邵家輝稱旅客規劃外遊需時，促請政府盡快放寬至「0+0」檢疫，才有望在吸引旅客在聖誕檔期來港。（周皓宜攝）

促放業界生路 取消酒吧營業時間限制

邵家輝認為政府應重新思考新冠肺炎的定性，再制定相應防疫政策，「如果要等三、五、七年睇下新冠後遺症，業界未病死就已經餓死」。他亦促請政府「放業界一條生路」，取消酒吧及聯誼會等場所只許營業至凌晨兩時的限制，以帶動市民夜間消費。

被問到會否擔心聖誕假期間，港人紛紛外遊，導致本港零售業生意慘淡，邵家輝稱這是一條「加減數問題」，過往聖誕檔期一向多港人外遊，只是同時有很多內地遊客來港，「呢一刻大家可以思考一下嚟嘅人多咗定少咗。」

掙扎外遊與否：上機前會使晒港幣先

邵家輝指，據知不少議員也有計劃外遊，自己內心「掙扎緊」，既感受到家人希望外遊的壓力，又希望刺激本地消費，笑言：「如果真係要去外面嘅話，我都會係香港使一大咋錢先，臨上機前會使晒啲港紙先。」