搶人才︱林健鋒倡免首置稅：列清單勿盲搶　邱達根稱最重要有機遇

特首李家超任內首份《施政報告》10月19日發表，經民聯立法會議員林健鋒今日（8日）表示，預計李家超在吸引人才方面會重拳出擊，建議成立由政務司司長領導的一站式辦公室，專責「搶人才」，為外來人才提供全面配套。他建議取消港人及外來人才的首次置業印花稅，協助年輕人上樓，若果外來人才置業3年內便離開香港，則需要補回首次置業印花稅。

新民黨議員黎棟國及科技創新界立法會議員邱達根均建議，撤銷外來人士在港置業的雙重印花稅，以吸引高端人才長留香港。



林健鋒信有優勢：因「黑暴」離港都想回來

林健鋒稱，政府要改變吸引人才的態度，「唔係人哋問一句你答一句，喺新加坡，你一落機已經搵人嚟接你機。」他相信很多因本港檢疫政策而遷至新加坡的人才並非永久流失，早前因「黑暴」離港的港漂都希望回來，強調香港始終有普通法、稅制優勢，能夠吸引內地或海外專才。

他提出，政府要制定優秀人才清單，「唔係見到新加坡想要呢啲人，我哋又搶嗰啲人，要有一份清單」，並為外來人才提供稅務優惠、教育和住屋等全面配套，例如取消外來人才的首次置業印花稅。

林健鋒籲政府制定優秀人才清單，勿跟新加坡盲搶人。（夏家朗攝/資料圖片）

黎棟國：港政策不遜獅城 邱達根稱產業機遇較重要

黎棟國認為，香港現行吸引人才入境政策不比新加坡差，例如經優才計劃來港人士可逗留8年，而新加坡簽證僅5年；配偶來港工作都毋需工作簽證，但問題是政府宣傳不足，很多人不知道計劃，促請政府設專責團隊，高層次尋找專才。他建議在南丫島佔地近20公頃的荒廢石礦場，興建宿舍供外來人才租住。

邱達根稱，本港科技界未來10年欠缺10萬人，各階層科技人才嚴重短缺，除高端人才外，政府都要吸引中、低階層人才，例如深圳的孔雀計劃以團隊引進人才。他認為要吸引人才來港，產業深度比住房配套更重要，外來人才重視當地有沒有足夠工作或創業機會，若認為香港有充足發展機會，即使租金多貴也會留港。