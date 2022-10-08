幼童首針接種率僅17%　陳家珮仔囡夠鐘即打第3針︱政壇諸事町

政府落力為兒童谷針，今日（8日）派出流動接種車為灣仔區學童接種，公務員事務局局長楊何蓓茵到場鼓勵接種疫苗的學童，新民黨立法會議員陳家珮亦帶同大仔及細囡打第三針。她憶述早前確診，因為抗體減弱，期間一點都不好受，慨嘆「箇中滋味真係冷暖自知」，因此子女一到期打第三針就安排盡早接種。

楊何蓓茵則指，半歲至3歲的幼童開始接種兩個多月，首針接種率只有17%；12歲或以上的3針接種率，則有望日內達到八成；而長者接種率雖然大幅提高，70歲或以上的3針接種率已達68%，比3個多月前的46%增長不少，但仍較其他年齡組別低，呼籲全社會推動長幼打針。



12歲或以上3針接種率 日內有望達八成

楊何蓓茵稱，為了推廣幼童和學童接種疫苗，已調低到校接種人數至10人，同時繼續為學校提供團體預約到接種中心打針，提供免費往返接送，自今年9月以來，已安排約60間學校以團體預約形式接種，小學和幼稚園也舉辦約155場學校外展活動。她說，現時12至19歲人士的3針接種率約67%，雖然疫情有所緩和，但都要緊記按時接種，在冬季前做好準備。

陳家珮則帶半年前打了第二針的兩個小朋友，到場打第三針，希望確保他們體內有足夠抗體，強調「做足預防先至放心」，打齊針才可以減輕醫護壓力。她指疫苗接種是為了遏制疫情、為復常帶來曙光。

現時接種科興的最低年齡已降至六個月，而接種復必泰的最低年齡則為五歲。