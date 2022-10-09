眾官唱好0+3為0+0降溫　田北辰：點解依家腳軟？特首不嬲以理服人

「0+3」入境檢疫放寬近兩周，社會隨即有聲音要求再放寬至「0+0」，包括政府專家顧問和政商界建制人士，令普羅大眾對「零隔離」通關期望大大提升。不過，特首李家超及多名政府官員，接連表明放寬檢疫須有序謹慎，防止疫情反彈，否則會適得其反，有意為「0+0」吹淡風。

行政會議成員、經民聯議員林健鋒表示，若果「一步到位」放寬至「0+0」，疫情或會反彈，認為逐步開放更符合香港實際情況。他稱未來一至兩星期是關鍵，相信政府會視乎數據再作調整。實政圓桌立法會議員田北辰則指，放寬「0+3」後本港重症個案不升反跌，認為港府依數據應盡快進一步放寬檢疫，又估計政府打開口牌支持「0+3」，是希望爭取時間檢視數據，預料需時一個月。



司局長唔關事都要唱好「0+3」？

「0+0」似近還遠，在全社會引頸以待之際，特首李家超昨日（8日）帶頭降溫，李家超撰文交代「百日工作」時，明言「0＋3」撤銷酒店隔離已屬重大轉變，任何進一步放寬都要有序謹慎處理，否則會帶來混亂，摧毀一直向前的順勢方向，欲速反而不能達。多名司局長也似有默契，主動唱好「0＋3」轉移視線，先有文化體育及旅遊局局長楊潤雄撰文，指「0+3」令國際賽事陸續有來，一口氣數出維也納愛樂樂團等五大文藝活動，形容「0+3」令市民興奮快樂，「單是想想去旅行也已經雀躍」。

其後律政司副司長張國鈞在公開場合接力，主動向傳媒談及「0+3」，指新安排令下月「香港法律周」可以更廣泛邀請國際專家及學者。公務員事務局局長楊何蓓茵，則在谷針的帖文中加插「0+3」，指恢復聯通國際及人流增加，「生活活起來」，鼓勵市民打針。就連教育局局長蔡若蓮也找機會唱好，特意出帖指「0+3」方便了港人外遊及訪港旅客，各大學和部分學校正籌備及與外地機構聯絡，以恢復學生交流活動。

田北辰：由3+4放到0+3 點解依家腳軟？

官員紛紛唱好，志在令「0+3」效應延長多一會，意味「0+0」要再等一會？曾稱政府最快本周、最遲本月第三周公布「0+0」的田北辰，則非常不滿政府至今未交代「0+0」時間表感，他指由「0+3」開始，防疫重點應由「嚴防輸入」變為「嚴防重症」：「都由『3+4』放到『0+3』，點解依家又腳軟呢？」

田北辰稱自九月中至今，香港重症個案數目不升反跌，上月18日有107宗重症，到25日有79宗，直至昨日只剩51宗，質疑政府沒有不實施「0+0」的理據：「李家超不嬲都以理服人、講數據。我唯一接受到唔實施『0+0』嘅原因，就係重症個案上升。」他指，若果政府仍然是依數據決定防疫政策，應該只是希望爭取時間作檢視，以過往放寬檢疫政策的時間推算，預計需時約一個月。

田北辰：由「3+4」放到「0+3」，點解依家又腳軟呢？（資料圖片／余俊亮攝）

林健鋒料未來一、兩周關鍵：唔會兩三個月

行會成員林健鋒承認，商界要求放寬至「0+0」聲音強烈，但若果現時「一步到位」，社會或要付出代價，擔心疫情反彈令市民更不滿：「如果（現時）再放寛，疫情突然過萬宗，你係咪想政府改返『3+4』？」

他又指，最近新加坡發現新變種病毒株BA.2.75，香港多區污水監測呈陽性結果，認為逐步開放更符合香港實際情況。現時航班數量亦未能應付大批旅客來港，對商務客而言，「0+3」已經開放，而且要香港經濟完全復常，最重要還是與內地通關。他稱，未來一至兩星期是關鍵，相信政府要檢視港人外遊回港等數據，如果疫情穩定會再作調整，不過都「唔會睇兩、三個月數據咁耐。」