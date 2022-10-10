江玉歡與工聯會「分手」　兩議辦拆伙　鄧家彪遭殃及：感到遺憾

立法會選委界議員江玉歡早前嚴厲批評政府無權劃一廢除兩萬幾張「免針紙」。今年7月曾與江玉歡開設聯合議辦的工聯會會長吳秋北，前日（8日）於社交網不點名指有議員耍「猴戲」，故態復萌「愛國者治港」落實前「博出位」的歪風。隨後江玉歡在社交網反擊，指明眼人都知道該文章是批評她，更指內容涉及帶誹謗性的人身攻擊，強調會保留一切追究權利。

最新發展是，江玉歡決定終止與工聯會兩個聯合議辦的合作關係，分別位於北角模範邨以及觀塘翠屏邨，前者是與吳秋北合營，後者則是與工聯會另一議員鄧家彪合營。



江：期望事件過去 不會再評論

江玉歡回應指，於北角的地區辦事處本身是由她抽中，所以理論上吳秋北辦事處會遷出；而在觀塘的議辦則是由鄧家彪抽中，因此她本人會遷出，具體行政程序交由同事處理，承認短期內難與工聯會繼續合作。

她強調，個人十分尊重工聯會，尤其與鄧家彪過去在多項民生議題上有很好的合作，「佢（鄧家彪）都喺地區紮根咁多年，（終止合作）都會覺得有啲惋惜」，彼此都是為市民發聲、希望講道理，期望大家積極向前。

江玉歡昨晚回應媒體時指，批評吳秋北文章不講道義，破壞了互信，亦傾向繼續追究。但事隔一天，她向記者指出今次爭拗實屬小事，「已經好攰」，不希望繼續發酵下去，「都希望吸收經驗，未來大家都做好解說，大家也不用過度反應了，今日之後我不會再評論此事。我都希望社會正面一點，重新關顧一些值得大家留意的民生事項，積極向前，助香港走出疫情。」她透露，暫時沒有尋求其他議員共同營運議辦的打算，會努力自行做好民生工作、跟進市民求助個案。

被「牽連」的鄧家彪。（資料圖片）

鄧家彪遭「牽連」：感到遺憾

鄧家彪在此事上遭「殃及池魚」。他表示江玉歡昨日已向其提出希望終止議員辦公室的合作，對此感到遺憾。他稱事情發展令他始料不及，但事已至此也只能接受，未來他會堅持與不同議員在民生等方面合作，相信今次事件不影響議會工作，只要大家互相尊重便事緩則圓。

鄧家彪與江玉歡位於觀塘翠屏邨的議辦今年7月開幕，當時更獲勞工及福利局局長孫玉菡及副局長何啟明主禮。鄧家彪說，當初是他邀請江玉歡合辦議辦，江玉歡退出該議辦將會由他營運，料行政問題不難處理：「大家又唔係同居，唔係好多嘢要搬走。」

北角辦事處是日無運作 橫額暫未拆除

《香港01》記者今日（10日）中午到訪吳秋北、江玉歡二人位於北角模範邨的辦事處。辦事處外仍掛上印有二人照片的橫額，以及貼滿海報，其中一張是江玉歡本月尾的萬聖節慶祝活動，原定在辦事處旁的空地舉行，惟暫時未知活動會否如常舉行。

記者嘗試入內向職員查詢，發現辦事處門口已上鎖，相信無人在內。從窗口往內望，辦事處內有兩張枱，其中一張枱上放有印有吳秋北樣子的電腦、文具、水樽等雜物；另一張枱牆後貼有江玉歡的照片，惟枱面已清空，只剩下印有她照片的宣傳旗在旁。記者其後嘗試再致電辦事處電話，同樣沒有人回應。