今年立法議程刪23條　何君堯斥裹足不前：兩年半都未舉步？

政府上周向立法會提交經修訂的立法議程，今年初仍在議程上的《基本法》23條立法被刪除，意味着今年內不會開展23條立法工作。選委界立法會議員何君堯今日（10日）表示，對政府做法感失望，批評政府在23條立法上裹足不前，「點解國家可以為我哋立四條大法（國安法），唔需要五個星期，而我哋自己需要兩年半都未舉步？」



稱政府不需要考慮社會氣氛 讓路防疫說法「rubbish」

何君堯指出，中央於2020年出手訂立的《港區國安法》，當中列明香港特區應當盡早完成《基本法》規定的維護國家安全立法，但至今已經兩年半，特區政府仍未開展立法工作。他認為，《國安法》經《基本法》附件三適用於香港，有接近憲制地位的責任，政府不需要考慮社會氣氛，只需要依法辦事，盡早完成23條立法。

對於有指政府為專注防疫，今年內不開展23條立法，何君堯說：「（這說法）完全係rubbish（垃圾），不相信政府沒有足夠人手處理，防疫主要由衞生部門及其他執法部門負責，但23條立法是律政司的工作，「你唔係話俾我聽律政司都一齊去做抗疫工作? 維護國家安全法入面嗰六個字：應當盡早完成，係咪唔識睇、唔識理解，還是視而不見呢？ 」