調查：施政報告房屋範疇最受關注　受訪者指疫下就業支援不足

特首李家超將於10月19日公布《施政報告》，有調查指市民最關注房屋議題，其次為就業問題。受訪者期望《施政報告》有更多類似消費券的支援計劃，以刺激消費。



由博愛醫院及恒地（0012）合作發展的元朗江夏圍過渡性房屋「博愛江夏圍村」，第一期單位已經落成，並於6月陸續入伙。

立法會議員吳傑莊聯同香港青年學生動力進行民意調查，在9月2日至10月3日透過街頭及網上問卷收集776份回覆。有24.5%受訪者最關注《施政報告》中的房屋範疇，其次為18.5%的就業，青年事務以18.2%排第三位。

被問到過渡性房屋是否足夠，以5分為滿分，有34%評分只有最低的1分，33.4%評為2分，顯示多數受訪者都認為不足。政府在疫情期間的就業支援方面，24.8%受訪者給1分，36.4%給2分，同樣認為並不足夠。

受訪者期望政府推出更多類似消費券和交通津貼的計劃。（資料圖片）

冀政府推出更多不同形式的津貼

對於《施政報告》的期望，受訪者一面倒希望增加類似消費券形式的計劃以刺激消費。另外亦有大比例受訪者希望推出更多類似交通津貼形式的計劃。此外，推出更多資助計劃吸引青年到大灣區工作，增加科技教育資助，加強兒童及青少年使用互聯網能力、增加國民教育資助幾個項目，都有較大比例支持。

唯一無明顯傾向意見的是政府現時對家長及青年的網上指引是否足夠一項，2.3%給5分滿分，27.8%給4分，34.8%給3分，25.4%給2分，9.6%給1分最低分。

吳傑莊早前已向李家超提交17項《施政報告》建議，涵蓋社會發展、經濟、民生、青年向上流等多個議題。