李家超稱下一步看數據：0+3後輸入個案增2倍　惟入境人數僅多3成

特首李家超今早(11日)出席行政會議前見記者，預料將被追問入境檢疫進一步放寬至「0+0」及基本法第23條立法問題。《香港01》全程直播。

李家超表示，香港推行0+3後會導致不確定因素，目前會看數字再決定下一步，他說「0+3」前後輸入個案增加逾2倍，由每天一百多宗增至三百幾宗，惟入境人數僅增加3成，他說除非出現預估不到的問題，否則政府路線清晰。



0+3前後入境人數多3成 惟輸入個案增逾兩倍

【09:55】李家超表示，實施「0+3」約兩周，每日平均出入境數字較上月上升25%至30%，入境人士增加約3成，非本地人入境增加8成。他稱很多大型活動得以在港舉行，包括世界桌球大師賽，他祝賀香港選手傅家俊取得亞軍，又稱未來渡海泳和百萬行能夠舉行，商務客也能來港參與更多商務活動。而政府早前一併放寬社交距離措施，食肆可12人一枱，形容社會氣氛「活起來，動起來」

他提到，很多人希望放寬至「0+0」，但放寬「0+3」後面對很多不穩定因素，包括確診數字等，須按照數字穩打穩紮，強調本港路線清晰，除非出現新變種病毒，否則希望給予社會民生經濟最大空間。