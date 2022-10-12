卓永興筲箕灣行到西環巡街道衞生　點名讚一區超乾淨︱政壇諸事町

負責「政府打擊衛生黑點計劃」的政務司副司長卓永興於社交網分享昨日（11日）一項「壯舉」：與辦公室幾位同事由筲箕灣起步，一路步行到堅尼地城，如同「港島一日遊」，視察港島街道的清潔情況，一共用了四個半小時、全程21公里，期間更巧遇兩位立法會議員。



▼卓永興港島一日遊巡視街道衞生 即睇副司長點評▼



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大讚東區路面潔淨：10分滿分給8分

卓永興指，昨日午前由筲基灣東大街出發，以堅尼地城士美菲路為終點，身穿波鞋便服的他，笑言走在街上沒甚麼人認得：「波鞋便服無人識，踏過街巷第幾條。」視察的街道主要包括東大街、金華街、愛秩序街、筲箕灣道、英皇道、七姊妹道、糖水道、春秧街、渣華道、電氣道、留仙街、高士威道、怡和街、軒尼詩道、堅拿道西、寶靈頓道、灣仔道、皇后大道東、金鐘道、皇后大道中、皇后大道西、卑路乍街和士美菲路。他在金鐘期間，巧遇立法會議員陳克勤、楊永杰。

楊永杰隨後在社交網站講述偶遇經過，指卓永興「徒步長征」不容易，香港需要貼地和務實的官員推動地區工作。他表示全港清潔大行動關鍵在於是否持之以恆，希望卓永興能夠「行勻全港，並且行勻整個任期！」

他指，整體來說昨日所見的清潔狀況有不少改善，並點出幾個現象，包括：街上棄置的小垃圾不多；食環署俗稱「小露寶」的橙色垃圾桶很少有滿溢的情況，旁邊棄置垃圾的情形也不多見；路面明顯少了煙頭、香口膠漬和污水漬；餵飼野鴿的黑點已被清理；除春秧街和寶靈頓道外，街道普遍暢通，幾個店舖阻塞街道的黑點已有明顯改善（如金華街、成安街）。

卓永興特別讚揚食環署東區辦事處的同事。「今日在東區看到的衞生清況，令人激賞：東大街、英皇道的路面非常潔淨，橫街的衞生也做得很好。要做到這個水平，絕非容易 - 如滿分是十分，我樂意給上述的東區地點打上八分！我期待東區的同事再接再厲，繼續為市民帶來潔淨舒適的生活環境。其他地區辦事處，也可以借鏡東區的方法和經驗，提升街道的清潔。」

卓指，昨日的視察由自己即日安排，所見所聞都是真實的衞生情況，更預告接下來周日會在九龍再巡視一次，不過時間地點暫時保密。他最後呼籲市民支持配合清潔香港，讓家園變得美麗、生活更加愜意。