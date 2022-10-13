聯合國人權高級專員關注未成年人因國安法判刑　港府強烈不滿

聯合國人權事務高級專員發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）星期二（11日）表示，對於香港再有未成年人士以《港區國安法》判刑表示警覺（alarmed）。



特區政府今日（13日）對此表示強烈不滿，指由於涉事案件的法律程序尚未完成，對案件細節作出評論並不恰當。



《香港國安法》。（資料圖片/高仲明攝）

沙姆達薩尼日前表示，雖然人權事務委員會已經作出明確建議，即要求停止實施《港區國安法》，但仍看到該法例繼續實施，包括針對青少年，並呼籲香港的司法及執法，要與國際人權法規定的義務保持一致。

沙姆達薩尼所指的是「光城者案」之中有4名未年滿18歲的被告，被控以《國安法》之中的「串謀煽動他人實施顛覆國家政權」罪。

港府發言人：國安法訂明尊重和保障人權

特區政府發言人強調：「《香港國安法》涵蓋人權以及《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》的有關規定，並強調維護國家安全時亦須遵守各項人權保障原則。其中，《香港國安法》第四條訂明，香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，而《香港國安法》第五條明確訂明就危害國家安全犯罪採取執法行動時，必須堅持法治原則。香港終審法院已指出這兩條條文對於《香港國安法》的整體詮釋至為重要。」

「事實上，制定《香港國安法》是為了讓香港居民重新享有於2019年6月至2020年年初的『黑暴』期間不能享有的權利和自由。《香港國安法》確實達到預定效果，並迅速和有效地恢復穩定和安全。」