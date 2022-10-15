引俄資恐遭制裁？許正宇：香港一貫依法辦事　關鍵風險上做得平穩

近年香港和新加坡競爭情況備受關注，本港月底舉行的金融科技周，將罕有與新加坡金融科技節「撞期」。財經事務及庫務局局長許正宇今日（15日）表示，香港與新加坡最不同的地方是「香港有國家支持」，擁有背靠祖國、面向世界的獨特優勢。

許正宇指，香港「不怕競爭、只怕自己不爭氣」，強調香港要用好自身優勢，加強與內地互聯互通，做好香港作為內地門戶的角色。



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港優勢背靠國家 毋懼競爭：只怕自己不爭氣

許正宇稱地緣政治影響全球，不少商家希望分散風險，香港資金進出有保障及自由，亦有國際級專業服務及監管，正正可以發揮分散風險的角色。

被問到因為烏克蘭局勢，不少國家對俄羅斯政府或企業作出制裁，會否擔心若果相關企業來港投資，令香港面臨被制裁風險。許正宇表示，香港是依法辦事的地方，一直以來隨國際市場變化，決定如何定位及用好金融方面的優勢，又指風險無處不在，關鍵是在風險處理上做得平穩。

內地擬允許在港股通加入人民幣股票交易櫃枱，政府早前建議修例，豁免市場莊家就雙幣股票進行特定交易，所涉及的股票買賣印花稅。許正宇指，除修例之外，政府正研究交易結算技術安排，又提到在「十四五」規劃下，香港有離岸人民幣樞紐角色，增設人民幣交易櫃枱令内地投資者可直接用人民幣買港股，節省換算匯率等成本，增加對內地投資者的吸引力。在債券市場方面，許正宇稱美息開始向上，人民幣融資成本相對較低，會持續推動內地機構來港發債。

料赤字逾千億 許稱政府唔識生錢：最重要穩疫情

另外，許正宇提到，政府數月前推出200億元零售綠色債券，希望令市民感受到他們能親自投資綠色項目，包括「綠在區區」回收站、檢測水管滲漏情況的系統等45個項目。

對於財政司司長陳茂波預期本財政年度將錄得超過1,000億元赤字，許正宇稱政府不懂「生錢」，需要經濟活動發展才有收入，政府首要任務是穩控疫情及發展經濟，令政府財政更穩健。被問到會否「撤辣」刺激二手樓市成交，許正宇稱，樓價受多方面因素影響，包括美國加息，會持續檢視市場需要。