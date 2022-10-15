傳過渡屋收歸政府興建　鄭泳舜倡5年建5萬伙：配合發牌制告別劏房

《施政報告》下周三（19日）出爐，涉及土地房策的「百日報告」上周交到特首李家超手上，部分將成為未來施政重點。有傳其中一個重點是過渡性房屋，政府或會擔起關鍵角色，負責統籌設計及興建，之後再交非牟利機構營運，改變現時由非牟利機構一手包辦的做法，由政府統籌興建將可以增加過渡房屋數目。

立法會議員鄭泳舜早前聯同多間參與過渡性房屋項目的非牟利機構，與有份負責「百日報告」的房屋局局長何永賢見面。他表示，何永賢認同增建過渡性房屋的方向，期望《施政報告》有所著墨，建議目標訂在五年任期內推出4至5萬個過渡性房屋單位。鄭泳舜指，過渡性房屋應與「告別劏房」藍圖互相配合，建議同時推出「劏房發牌制度」，釐訂劏房最低面積、環境及消防要求等標準，透過過渡性房屋計劃，在短期內安置「劣質劏房」的居民。



首階段接收「劣質劏房」居民 長遠告別劏房

鄭泳舜接受《香港01》專訪，指「告別劏房」是長遠工作，至少需時10年，過渡性房屋應成為雙軌並行的計劃，令「劣質劏房」居民有新住處，劏房供應不再緊張，就可發牌制規管下改善環境。他建議參考《旅館業條例》中有關賓館的規定，釐訂劏房的環境及安全要求。整個過程分階段推行，優先給「劣質劏房」居民入住過渡性居屋，而政府制訂發牌標準時，也應考慮受影響劏房數目，以及過渡性房屋數量，確保過程有序進行。

鄭泳舜指，目前全港至少有10萬劏房單位，劏房租管實施近一年，已登記租約卻只有約7,000份，以每兩年續約計算，即只有五分之一劏房已登記租管，情況不理想，促請當局加強執法，打擊沒有按規定登記租約的劏房業主。

在增建過渡性房屋的同時，鄭泳舜稱，須盡快開展訂立劏房「起始租金」的研究，他認同必須制訂「起始租金」，才能全面保障劏房戶，政府亦曾承諾在收集足夠租金數據後展開研究。鄭指劏房租管實施後，因為經濟不景，未見業主大幅加租，「但租金本身已經好貴，業主再加落去都加唔到，原本已經要5,000元，再加到7,000元，租客根本承受唔到。」他建議，規定租金水平在立約時的不可高於同區劏房平均呎租的10%。

鄭泳舜。（梁鵬威攝）

政府不應只統籌興建 房署須與NGO合作派屋

鄭泳舜提到，現時居民申請過渡性房屋，基本都是靠街坊互通消息，結果居民一窩蜂申請，令部分項目大排長龍，建議政府建立過渡性房屋網上平台，做法猶如預約設施系統，讓市民看不同過渡性房屋的輪候隊伍，選擇合適的項目。

他指房屋署和負責過渡性房屋的非政府機構，應加強資訊交流和合作，由房署安排未來一至兩年有望上樓的居民，優先入住過渡性房屋，維持過渡性房屋流轉，減少居民在過渡性房屋居住多時而未能上樓，甚至重回劏房：「依家有啲斷層，房署有房署做，NGO有NGO做，NGO完全唔掌握房署資訊，咁佢咪公開喺公海入面收。」

鄭泳舜說，現時新界有不少過渡性房屋項目正在興建，坊間有人認為新界太遠，不適合興建過渡性房屋，但實際上不少位於新界的過渡性房屋環境良好，能大幅改善劏房戶居住環境，例如他曾探訪一對由深水埗劏房遷入元朗的夫妻，對方認為元朗比想像中近，居住環境以至工作待遇也大有改善：「原來空氣咁好，地方大咁多，太太亦搵到份工，比九龍人工高好多，高咗30%，社區勞動力需求好高，所以佢哋願意搬入去。」