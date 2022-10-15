遭美制裁有少許不便　譚耀宗：咪用現金囉　祖國強大毋須跟人路徑

港區全國人大代表選舉12月中舉行，全國人大常委譚耀宗今日（15日）表示，自己已經決定好會否競逐連任，但要等待選舉安排公布後會才交代。他提到，過去因《港區國安法》實施而遭美國制裁，的確帶來少許不便，但他對作出有利國家和香港的事感到光榮：「（制裁）無咩大不了，咪用現金囉。」



競任人大常委與否未揭曉：已有決定

譚耀宗稱，年齡是他考慮會否參選人大的一項因素，需要考慮自己能否承擔未來5年工作。他稱自己健康狀況正常，但過去數年工作量很大，經歷《港區國安法》立法及「完善選舉制度」等，強調人大常委會工作很重要、責任重大。

美轟准俄遊艇停泊 譚：強大祖國支持 毋須隨美路徑

遭歐美制裁的俄羅斯富豪所擁有的遊艇進入香港水域，美國警告向被制裁人員提供協助，會影響香港作為金融中心的地位。譚耀宗批評這是美方的霸凌行為，要求全世界按照其決定行事，但香港有強大祖國支持，不用全部按照其他人的路徑走。

對於政府在本年度立法會議程中，抽起《基本法》23條立法，譚耀宗稱《港區國安法》已涵蓋維護國家安全的主要內容，而23條立法敏感，會引起社會關注。當局立法時須小心謹慎、做得完備，同時相信政府希望集中精力，最好防疫和發展經濟的工作。