二十大︱習近平：堅持和完善一國兩制　支持港澳更好融入國家大局

中國共產黨第二十次全國代表大會今早（16日）召開，將產生新一屆中共領導層，總書記、國家主席習近平發表講話，報告黨的過去五年工作，指面對香港局勢動盪變化，依照憲法和《基本法》，有效實施對香港特別行政區的全面管治權。



港澳保持繁榮穩定發展的良好態勢

習近平指出，十九大以來的五年，是極不尋常、極不平凡的五年，「面對香港局勢動盪變化，我們依照憲法和《基本法》有效實施對特別行政區的全面管治權，落實『愛國者治港』原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。」此外，全面推進「一國兩制」建設，堅持「一國兩制、港人治港、澳人治澳」，讓香港進入由亂及治、由治及興的新階段，港澳保持繁榮穩定發展的良好態勢。

習近平又代表中共中央，向全體中國共產黨員，向全國各族人民，向各民主黨派、各人民團體和各界愛國人士，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞和台灣同胞以及廣大僑胞，向關心和支持中國現代化建設的各國朋友，表示衷心的感謝。

此外，習近平提到須堅持和完善「一國兩制」推進祖國統一。習近平指，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，促進香港、澳門長期繁榮穩定，支持香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。