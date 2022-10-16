二十大︱習近平：有效實施對港全面管治權　香港由亂到治

中國共產黨第二十次全國代表大會今早（16日）召開，將產生新一屆中共領導層，總書記、國家主席習近平發表講話，報告黨的過去五年工作，指面對香港局勢動盪變化，依照憲法和《基本法》，有效實施對香港特別行政區的全面管治權。



港澳保持繁榮穩定發展的良好態勢

習近平指出，十九大以來的五年，是極不尋常、極不平凡的五年，「面對香港局勢動盪變化，我們依照憲法和《基本法》有效實施對特別行政區的全面管治權，落實『愛國者治港』原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。」此外，全面推進「一國兩制」建設，堅持「一國兩制、港人治港、澳人治澳」，讓香港進入由亂及治、由治及興的新階段，港澳保持繁榮穩定發展的良好態勢。習近平又向香港同胞、澳門同胞、台灣同胞，向關心中國發展的朋友表示衷心的感謝。